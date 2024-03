Com direito a gol 10 mil, Bahia vence o Caxias nos pênaltis e vai à 3ª fase da Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/03/2024 - 0:15 Para compartilhar:

O Bahia garantiu seu passaporte para a terceira fase da Copa do Brasil no sufoco. Nesta terça-feira, o time baiano levou um susto ao sofrer o empate por 2 a 2 no fim, e precisou das penalidades para superar o Caxias por 6 a 5, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), em jogo único da segunda fase. O segundo gol anotado por Thaciano foi o de número 10.000 da história do clube do nordeste.

Além da classificação, o time nordestino embolsou R$ 2.205,00 milhões. O adversário da terceira fase será sorteado, com ingressos dos times que estão na Copa Libertadores, mais os campeões da Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa Verde.

Nas penalidades, Marcelo Ferreira parou na trave e Everaldo colocou o Bahia na frente. Robinho perdeu a segunda cobrança para o Caxias, mas Santiago Arias mandou longe. Dudu Mandai e Robinho balançaram as redes para os donos da casa. E Luciano converteu para os baianos. Na quarta cobrança, Yago Felipe parou no goleiro e deixou tudo igual na série. Alvaro e Cauly fecharam a quinta cobrança levando a disputa para as alternadas. Na oitava batida, Denilson isolou e Victor Cuesta colocou o Bahia na terceira fase.

Apontado como zebra pelo técnico Argel Fuchs antes da partida, o Caxias entrou em campo procurando por uma bola. Logo com quatro minutos, o time gaúcho contou com a infelicidade do volante Caio Alexandre, que após cobrança de escanteio, não conseguiu tirar o corpo do lance e viu a bola bater no seu rosto e entrar.

A felicidade dos donos da casa durou pouco tempo. Aos 19 minutos, Cauly fez bela jogada individual e deixou tudo igual, em chute de fora da área. Melhor em campo, o Bahia conseguiu tirar o Caxias do campo de defesa e aos 40 Thaciano, completando o cruzamento rasteiro, virou o marcador. Foi o gol de 10.000 da história do time baiano.

Na segunda etapa, o Bahia quis manter o volume ofensivo. Cauly puxou o contra-ataque e serviu Thaciano que parou no goleiro Fabian Volpi, que evitou o terceiro gol. Depois, Jean Lucas teve o chute desviado por Denilson.

Na reta final, a fim de segurar o resultado, o time baiano baixou a intensidade e abusou da cera para gastar tempo. Chamando o Caxias para o campo de ataque, o castigo veio aos 43. Dudu Mandai avançou pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Robinho cabecear e levar a decisão para os pênaltis.

OUTROS JOGOS

Mais cedo, o Cuiabá conquistou sua vaga com emoção. Após empatar sem gols no tempo regulamentar contra a Portuguesa-RJ, no estádio Luso Brasileiro, o time do centro-oeste avançou nas penalidades, por 4 a 3. Outro que avançou nos pênaltis foi o Brusque-SC, que superou o ABC-RN por 5 a 4, após empatar por 1 a 1 nos 90 minutos. O único a avançar direto foi o CRB-AL, que fez valer o fator casa e venceu o Athletic-MG por 2 a 0, no Rei Pelé.

