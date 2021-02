Com direito a dicas a joia do Flamengo, Zico lança curso online sobre fundamentos do futebol A partir de março, Galinho de Quintino dará aulas no ambiente digital para jovens que querem melhorar controle de bola, passe e finalização

O futebol nacional sofreu uma queda significativa nos gols de falta na última década. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, apenas 10 foram marcados – menor número da história. Este foi um dos motivos que levaram o maior ídolo do Flamengo a criar o “Zico dá Aula”, que ensinará os jovens a serem mais efetivos com a bola nos pés.

Será a segunda vez que o “Galinho” ensinará futebol para a garotada. Há 30 anos, ele lançou o “Futebol Para Quem Começa”. Agora, no entanto, a experiência será 100% online. Dividido em três módulos, o curso focará nos fundamentos de controle de bola, passe e chute – incluindo cobranças de falta, especialidade do professor, que entende que o papel de um ídolo é estimular as novas gerações a serem melhores.

– Como eu sempre digo, quando Deus me chamar, eu não quero levar nada comigo. Quero deixar tudo o que aprendi, tudo que me ensinaram, pra quem quiser aproveitar. Por isso, resolvi voltar à ativa. Para ensinar os fundamentos básicos do futebol e fazer você jogar o fino da bola – disse Zico.

Na gravação, Zico teve como alunos meninos e meninas da “Escola de Futebol Zico 10”, além de dois atletas da base do Flamengo: o goleiro do sub-17 João Lucas, filho do ex-zagueiro Juan, e o meia Yuri de Oliveira. Aos 20 anos, o jovem fará parte do elenco do Flamengo que vai disputar o início do Carioca de 2021, e é considerado uma das promessas do clube.

Serviço: “Zico dá Aula”

– Primeiro módulo: controle de bola

– Segundo módulo: passe

– Terceiro Módulo: finalização/cobrança de faltas

Para quem quiser “provar” o curso, haverá um módulo de demonstração entre os dias 22 e 28 de fevereiro no site zicodaaula.com.br. As vendas começarão no dia 1º de março, mas os interessados já podem fazer uma pré-inscrição.

