Com direito a champagne, McLaren ‘invade’ pódio para celebrar 3º lugar de Sainz

O espanhol Carlos Sainz Jr. viveu situação inédita neste domingo. Pela primeira vez em sua carreira na Fórmula 1, o piloto da McLaren terminou uma corrida entre os três primeiros colocados. A posição, contudo, só foi confirmada minutos depois do fim da prova disputada no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Sainz herdou o terceiro lugar do inglês Lewis Hamilton, punido por um incidente com o tailandês Alexander Albon.

Mas o anúncio tardio do pódio do espanhol não desanimou o piloto e nem a equipe inglesa. O atleta e dezenas de integrantes da McLaren “invadiram” o pódio e foram comemorar o feito, com direito a banho de champagne e muita festa.

A celebração não foi por acaso. Sainz obteve um pódio pela primeira vez em sua quinta temporada na Fórmula 1. Se isso não bastasse, ele obteve o feito com uma performance brilhante ao longo da corrida deste domingo após largar em último – no sábado um problema no carro o impediu de deixar os boxes no treino classificatório.

“É um pouco estranho não subir ao pódio (oficialmente) depois da corrida, mas ainda assim estou extremamente feliz. A corrida de hoje (domingo) foi simplesmente inacreditável. A nossa estratégia de fazer apenas uma parada foi difícil, mas valeu a pena. Parabéns a todo o time!”, celebrou o espanhol, nas redes sociais.

Além do feito pessoal de Sainz, a própria McLaren festejou o fim de um jejum de quase seis anos. O time não subia ao pódio desde o GP da Austrália de 2014. O resultado garantiu ao time inglês o quarto lugar no Mundial de Construtores.