Com direção de Rian Johnson, ‘Star Wars – Os Últimos Jedi’ chega às telonas

Foram dois anos de espera, mas, finalmente, os fãs de “Star Wars” poderão assistir ao oitavo episódio da saga – desta vez, dirigido e escrito por Rian Johnson.

Rian já tinha feito uma ponta como ator em “Rogue One” – o primeiro e único ‘spin-off’ da franquia, lançado em dezembro do ano passado. Mas comandar as filmagens tem outro peso. E o diretor não decepciona.

Star Wars – Os Últimos Jedi chega aos cinemas como sequência natural de “O Despertar da Força”, aprofundando a trama e as relações entre os personagens do longa anterior.

Agora, a história é centrada na evolução da jovem Rey (Daisy Ridley) como rebelde e Jedi.

Após a derrocada de Darth Vader e do Império, o Líder Supremo Snoke (Andy Serkis) e seu pupilo Kylo Ren (Adam Driver) investem em uma ofensiva definitiva a fim de aniquilar a Aliança. Para impedi-los, a Resistência precisa, mais do que nunca, do mestre Luke Skywalker (Mark Hamill), exilado em outro planeta.

Cabe justamente a Rey encontrá-lo e convencê-lo a entrar em mais uma batalha épica para salvar a galáxia.

O que se vê em seguida é conhecido dos entusiastas da série: explosões, perseguições espaciais, tiros, capturas e muita adrenalina. Não faltam efeitos especiais.

No fim, ainda dá tempo de uma homenagem a Carrie Fisher, que morreu no ano passado e faz, no filme, sua última atuação como Leia.