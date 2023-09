Com dificuldades para instalar CPI, Renan busca aproximação com Braskem

O esporte preferido do senador Renan Calheiros (MDB-AL) nos últimos tempos tem sido criticar a Braskem e sua relação com o episódio do afundamento dos bairros no solo em Maceió.

Até propôs uma CPI da Braskem no Senado, que enfrenta dificuldades para ser instalada por causa da resistência do Palácio do Planalto à ideia. Apesar de toda a verborragia quando está diante de microfones, Renan tem buscado aproximação com a cúpula da empresa.

Na segunda-feira (25) teve um encontro com o presidente da companhia, Roberto Bischoff, no escritório de representação do governo alagoano em Brasília. A conversa, acompanhada pelo governador de Alagoas, Paulo Dantas, transcorreu em tom sereno.

Um dos pleitos de Dantas é que a Braskem firme um acordo de indenização bilionário com o Governo do Estado.

