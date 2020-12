Com Diego à disposição, Flamengo finaliza a preparação para receber o Bahia Rubro-Negro enfrenta o Bahia neste domingo, às 18h15, em duelo válido pela 26ª rodada

Desta vez, o treino do Flamengo foi realizado no período da manhã. O grupo de Rogério Ceni finalizou a preparação no Ninho do Urubu, neste sábado, visando o jogo das 18h15 de amanhã (20), contra o Bahia, a ser realizado no Maracanã e válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade para o jogo é o retorno de Diego Ribas, que passou por um processo de recondicionamento físico na última semana e foi ausência no jogo da rodada passada. Willian Arão, por sua vez, deve seguir como desfalque e só voltar a estar apto no dia 26 (contra o Fortaleza, o último rival do ano).

Ao longo da semana, a segunda cheia para atividades desde que Ceni assumiu a equipe rubro-negra, indica-se que o técnico repetirá escalação no Flamengo pela primeira vez. Ou seja, a tendência é que Natan seja mantido na zaga ao lado de Rodrigo Caio, mesmo que Gustavo Henrique, que vinha sendo titular, retorne de suspensão – o camisa 2 foi ausência na vitória sobre o Santos.

Por falar em Rodrigo Caio e na concorrência por vaga na zaga (o calcanhar de aquiles do Fla em 2020), o camisa 3 respondeu o seguinte:

– É uma decisão muito pessoal do treinador. Ele é quem decide. Treinador tem que acertar e errar com a sua cabeça. No momento difícil, ele que leva a culpa. Ele tem uma dor de cabeça boa, são todos grandes zagueiros. Quem ele escolher para ser a dupla, será de grande qualidade. Eu quero estar jogando, é o meu objetivo sempre (risos). Tenho certeza que o Gustavo, Léo, Natan e Thuler também. E todos dão o máximo nos treinamentos para isso – disse Rodrigo Caio, em entrevista coletiva concedida na última sexta.

Hoje na terceira colocação do Brasileiro, o Flamengo deve ir a campo para receber o Bahia com: ​Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

