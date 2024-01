Com dez jogadores desde o início, Juventus salva um ponto contra o Empoli

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/01/2024 - 19:28 Para compartilhar:

A Juventus, que ficou com dez jogadores logo aos 18 minutos devido à expulsão do atacante polonês Arkadiusz Milik, empatou em casa com o Empoli (1-1), neste sábado (27), pela 22ª rodada da Serie A.

Foi o fim de uma sequência vitoriosa da ‘Vecchia Signora’: os bianconeri, que haviam vencido os últimos seis jogos, salvaram pelo menos um ponto.

“Fizemos uma boa partida. Tentamos vencer mesmo quando ficamos reduzidos a dez depois de 15 minutos. É o futebol, isso complica um pouco as nossas ambições, mas não dá para vencer todas as partidas”, disse o técnico da Juventus Massimiliano Allegri em entrevista à plataforma DAZN.

O gigante de Turim continua em primeiro lugar com dois pontos a mais que a Inter de Milão, mas pode perder a liderança no domingo se os ‘nerazzurri’ vencerem a Fiorentina (5ª) em Florença.

Mais preocupante para os seus ‘tifosi’ é o fato da Juve ter desperdiçado a oportunidade de entrar em campo com uma vantagem maior no grande duelo do próximo fim de semana no estádio San Siro contra a própria Inter.

Sem Adrien Rabiot e Federico Chiesa, que não jogaram pela segunda partida consecutiva, os jogadores comandados por Massilimiano Allegri foram dominados na primeira etapa por um Empoli que obrigou o goleiro Wojciech Szczesny a trabalhar.

A expulsão do atacante Milik aos 18 minutos por dar uma entrada violenta em Alberto Cerri influenciou decisivamente o restante da partida.

Mas mesmo em desvantagem numérica, após voltar dos vestiários, os ‘bianconeri’ conseguiram abrir o placar com um gol de Dusan Vlahovic: aproveitando uma bola mal afastada pela defesa toscana, o atacante sérvio marcou aos 50 minutos seu sexto gol em quatro jogos disputados no campeonato em janeiro.

Mas logo quando parecia ter recuperado o controle da partida, a Juve foi surpreendida aos 70 minutos por um chute de longa distância de Tommaso Baldanzi.

O Empoli continua na penúltima posição (19º) com 17 pontos, a um da zona de salvação, que é fechada pelo Cagliari (17º).

Mais cedo a Atalanta conquistou a quarta colocação ao vencer a Udinese por 2 a 0.

A equipe de Bérgamo obteve assim a quinta vitória consecutiva em casa graças aos gols de Aleksei Miranchuk (33′) e Gianluca Scamacca (45’+1), que encerrou um jejum de gols que vinha desde novembro.

Com esta vitória a Atalanta soma 36 pontos, dois à frente da Fiorentina (5ª).

A Udinese (16ª, 18 pontos), que perdeu três dos últimos quatro jogos, está apenas um ponto à frente do Verona (18º), primeiro time na zona de rebaixamento.

– Gesto contra racismo no San Siro –

A equipe da Udine jogará na próxima semana em seu estádio, contra o Monza, com portões fechados.

A não ser que seu recurso à sanção infligida pela liga italiana por insultos racistas contra o goleiro francês do Milan, Mike Maignan, seja bem sucedido.





Maignan jogou no empate de 2 a 2 do Milan contra o Bologna na última partida deste sábado, em que os franceses Olivier Giroud e Théo Hernandez perderam os pênaltis que cobraram, e em que o técnico do Bologna, Thiago Motta, foi expulso por protestar.

Os dois gols da equipe ‘rossonera’ foram marcados pelo inglês Ruben Loftus-Cheek.

As equipes interromperam o jogo por alguns momentos, aos 16 minutos (número de Maignan), em sinal de reprovação à “discriminação”, enquanto os espectadores do San Siro eram convidados a acender as lanternas dos seus celulares.

O Milan segue em 3º lugar, 17 pontos atrás da Juve (53 pontos), enquanto o Bologna ocupa a 7ª posição.

— Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Cagliari – Torino 1 – 2

– Sábado:

Atalanta – Udinese 2 – 0

Juventus – Empoli 1 – 1

Milan – Bologna 2 – 2

– Domingo:





(08h30) Genoa – Lecce

(11h00) Hellas Verona – Frosinone

Monza – Sassuolo

(14h00) Lazio – Napoli

(16h45) Fiorentina – Inter

– Segunda-feira:

(16h45) Salernitana – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 53 22 16 5 1 36 13 23

2. Inter 51 20 16 3 1 49 10 39

3. Milan 46 22 14 4 4 43 25 18

4. Atalanta 36 21 11 3 7 37 21 16

5. Fiorentina 34 20 10 4 6 29 21 8

6. Lazio 33 20 10 3 7 24 20 4

7. Bologna 33 21 8 9 4 25 20 5

8. Roma 32 21 9 5 7 34 25 9

9. Napoli 31 20 9 4 7 30 25 5

10. Torino 31 21 8 7 6 20 19 1

11. Genoa 25 21 6 7 8 22 25 -3

12. Monza 25 21 6 7 8 20 28 -8

13. Frosinone 22 21 6 4 11 28 40 -12

14. Lecce 21 21 4 9 8 20 29 -9

15. Sassuolo 19 20 5 4 11 26 36 -10

16. Udinese 18 22 2 12 8 23 37 -14

17. Cagliari 18 22 4 6 12 21 38 -17

18. Hellas Verona 17 21 4 5 12 19 29 -10

19. Empoli 17 22 4 5 13 15 36 -21

20. Salernitana 12 21 2 6 13 18 42 -24

