Com destaque de Marrony, Vasco vence América-RJ em jogo-treino

Como acontece todas as semanas desde que o técnico Vanderlei Luxemburgo foi contratado, o time do Vasco participou de um jogo-treino, desta vez diante do América-RJ, nesta quarta-feira, como preparação para o duelo com o São Paulo, domingo, às 16 horas, em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Luxemburgo aproveitou para analisar o desempenho dos jogadores reservas, que venceram o amistoso por 3 a 0, com gols de Marrony (suspenso na derrota para o Flamengo), Danilo Barcelos (de pênalti) e Bruno César.

O time reserva do Vasco formou com: Lucão; Cáceres, Werley, Ricardo e Danilo Barcelos; Andrey, Fellipe Bastos e Marquinho; Marrony, Bruno César e Valdívia. Um dos destaques do treino foi o zagueiro Breno, que entrou na segunda etapa e mostrou estar totalmente recuperado da cirurgia sofrida no joelho esquerdo.

Os titulares se exercitaram em um campo reduzido, atividade que teve a presença de Rossi, recuperado de uma cirurgia para retirada do apêndice. Sua presença é dada como certa no jogo contra o São Paulo.

Já Yan Sasse não treinou. Emprestado pelo Coritiba, o meia-atacante viajou para a Turquia, onde deve acertar contrato com o Caykur Rizespor, da primeira divisão.

O Vasco é o atual 15º colocado do Brasileirão, com 17 pontos. São quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas. O ataque cruzmaltino soma 14 gols, enquanto a defesa foi vazada 22 vezes.