Com desfalques pela covid-19, Bragantino pega o líder para reencontrar a vitória

O Red Bull Bragantino terá problemas na escalação para o confronto diante do líder São Paulo, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque dois jogadores testaram positivo para covid-19 e são desfalques certos. Apesar de não confirmar os nomes, um deles deve ser Luan Cândido, que não foi relacionado. Além disso, há desfalques no meio-campo e no ataque.

Em comunicado à imprensa, o clube afirmou que os dois jogadores estão com sintomas leves da doença e já afastados do restante do elenco. Sem Luan, a vaga na lateral esquerda continuará com Edimar. Desde o início da pandemia, os goleiros Alex Alves e Júlio César, os meias Vitinho e Lucas Evangelista e o atacante Bruno Tubarão também contraíram a doença, mas todos estão recuperados.

No meio-campo, Lucas Evangelista foi cortado de última hora por conta de um edema na coxa esquerda. Com isso, Ricardo Ryller, que começou como titular diante do Palmeiras, na derrota por 1 a 0, deve continuar no time.

O técnico Maurício Barbieri também tem problemas no setor ofensivo. O atacante Alerrandro está com um desconforto muscular na coxa, segue em tratamento, mas é dúvida. Ele até participou do treino de segunda-feira, mas em intensidade menor do que os demais. Barbieri, aliás, volta ao banco, depois de ficar fora por suspensão e ser substituído pelo auxiliar Claudio Maldonado.

Outra baixa certa é Helinho, que pertence ao São Paulo e está impedido de jogar por conta de uma cláusula contratual. Com isso, Cuello e Bruno Tubarão brigam por uma vaga para jogar ao lado de Artur e Ytalo.

Com 31 pontos, o Bragantino inicia a rodada em 13.º lugar e busca uma vitória após duas derrotas consecutivas. Já o São Paulo lidera com 56 e vem de dois triunfos seguidos, embora tenha amargado a eliminação na Copa do Brasil diante do Grêmio. A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

