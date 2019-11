Com desfalques, Corinthians faz duelo por vaga na Libertadores com o Inter

Em busca de uma vaga na próxima Copa Libertadores, Corinthians e Internacional duelam neste domingo, às 18 horas, na arena do clube paulista em Itaquera. As equipes têm os mesmos 49 pontos, mas os gaúchos venceram duas partidas a mais e ocupam a sétima colocação, enquanto os paulistas estão em oitavo lugar.

O Corinthians tem desfalques de dois titulares. O meia Pedrinho está com a seleção pré-olímpica no Torneio de Tenerife, na Espanha, e deve ser substituído por Mateus Vital. O volante Gabriel está suspenso, e Ralf ganhará nova chance na equipe. Por outro lado, Cássio e Fagner voltam a ficar à disposição.

Será o terceiro jogo sob o comando do técnico interino Dyego Coelho, que teve uma semana cheia para preparar a equipe pela primeira vez. Nas duas partidas com o treinador, o Corinthians venceu o Fortaleza e empatou com o Palmeiras.

No Inter, o técnico Zé Ricardo tem dúvida no ataque. Paolo Guerrero chegará no domingo de manhã, já em São Paulo, após ter defendido a seleção peruana na sexta-feira no amistoso contra a Colômbia, nos Estados Unidos. Caso ele não tenha condições de atuar, Rafael Sobis ficará com a vaga. Sob o comando de Zé Ricardo, contratado no fim de outubro, o Inter realizou cinco partidas, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.