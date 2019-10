Com desfalque no ataque, CSA encara Goiás para seguir fora da zona da degola

Embalado após conquistar a segunda vitória seguida e enfim sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o CSA tem dois desfalques certos para enfrentar o Goiás, neste sábado, às 17h, no Estádio Serra Dourada, pela 25ª rodada. A ausência mais sentida certamente será a do atacante Ricardo Bueno, uma das peças de referência do setor ofensivo.

A reação do time alagoano começou em casa, no estádio Rei Pelé. Fez 3 a 1 no Avaí e depois superou o Internacional por 1 a 0. Com isso, está em 16º lugar, com 25 pontos, mas a situação ainda não é tranquila. O Ceará, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, tem apenas dois pontos a menos (23). “Foi difícil sair da zona de degola, agora a missão é ainda mais difícil: ficar fora dela”, resumiu o técnico Argel Fucks, preocupado em pontuar mesmo jogando em Goiânia.

Desfalque da vez, Ricardo Bueno sentiu uma lesão muscular na coxa direita, que o tirou ainda no primeiro tempo no duelo contra o Internacional. Ele passou por exames e ficará pelo menos uma semana fora dos gramados. Nos exames de imagens, foi detectado um estiramento leve que será tratado apenas com um fortalecimento muscular no local.

Com isso, além de ser desfalque contra o Goiás, o atacante também é dúvida para enfrentar o Atlético-MG na próxima quarta-feira. O atacante irá aproveitar para cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com a baixa, a tendência o experiente Alecsandro ocupe a posição.

O outro desfalque será o lateral-direito Dawhan, também suspenso pelo terceiro pelo terceiro amarelo. Volante de origem, ele atuou muito bem na ponta direita, sendo um dos destaques na vitória sobre o Inter. Celinho deve ganhar a vaga. Por outro lado, Alan Costa cumpriu suspensão e volta a ser titular no setor defensivo.