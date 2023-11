Com descontos de até 50%, Festa do Livro começa hoje na USP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 7:00 Para compartilhar:

A Festa do Livro da Universidade de São Paulo (USP) começa nesta quarta e vai até o domingo, 12. O evento, em sua 25ª edição, ocorre presencialmente e com a participação de 212 editoras, que oferecerão descontos de no mínimo 50% sobre o preço de capa dos exemplares. Em 2022, foram 185 editoras.

A feira está localizada na Avenida Professor Mello Moraes, Travessa C, na Cidade Universitária, zona oeste da capital. Nos dias 8, 9 e 10 (quarta, quinta e sexta), o evento será das 9h às 21h. Já nos dias 11 e 12 (sábado e domingo), vai ser das 9h às 19h.

EDITORAS

A lista de editoras participantes inclui grupos editoriais como Companhia das Letras, Globo Livros, Record e HarperCollins. Também é a chance de comprar livros acadêmicos por um preço mais acessível nos estandes da anfitriã Edusp e da Autêntica, por exemplo. A novidade de 2023 é a extensão do evento para domingo.

Uma boa dica para aproveitar a Festa é conferir os catálogos das editoras com antecedência para saber se os livros de seu interesse estarão entre os exemplares com desconto. Para isso, basta acessar o site do evento, clicar na aba “Editoras” e selecionar o grupo que se deseja conferir. A página seguinte traz uma lista de preços, que pode ser baixada em PDF.

Nos dias da Festa vale também garimpar as bancadas com calma. Dependendo do andamento do evento, é possível encontrar descontos até maiores do que os 50% prometidos inicialmente.

Festa do Livro da USP

Av. Prof. Mello Moraes, Travessa C, Cidade Universitária. 4ª (8), 5ª (9) e 6ª (10), 9h/21h. Sáb. (11) e dom. (12), 9h/19h. Gratuita. https://festadolivro.edusp.com.br. Até 12/11.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

