Com desconfortos, Miranda e Luan serão reavaliados no CT do São Paulo Zagueiro e volante voltaram de lesão contra o Corinthians, mas saíram de campo sentindo dores. Departamento médico vai ver situação da dupla na reapresentação do elenco

O São Paulo tem novamente, uma preocupação em dois dos seus principais jogadores: o zagueiro Miranda e o volante Luan. Ambos saíram no segundo tempo do empate sem gols contra o Corinthians, na Neo Química Arena, sentindo dores musculares.

A dupla, que voltou de lesão recentemente, será avaliada pelo departamento médico do Tricolor na reapresentação do elenco nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda.

Luan se recuperou de um edema na coxa esquerda, jogou alguns minutos no empate por 1 a 1 contra o Ceará, no último domingo e voltou ao time titular no Majestoso. Já Miranda, que se recuperou de um estiramento na coxa, retornou direto ao time titular diante do Corinthians. Ambos saíram de campo aos 42 minutos da segunda etapa.

Outro que saiu, mas por precaução, foi o meia Benítez, que vem tendo um planejamento especial da comissão técnica, para evitar problemas físicos maiores. Ele deu lugar ao seu compatriota, o atacante Rigoni.

Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (4), às 18h15, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 17º colocado, com cinco pontos conquistados.

