Com descolamento de placenta, Viih Tube fala sobre limitações: ‘Não posso ter relação sexual’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 8:25 Para compartilhar:

Grávida pela segunda vez, Viih Tube segue de repouso intermediário após ter sofrido descolamento de placenta. Na última quinta-feira, 6, no Instagram, a influenciadora atualizou a situação e falou sobre o desenvolvimento do bebê, que se chamará Ravi.

+ Viih Tube segue de repouso após sofrer descolamento de placenta e sangramento

Viih explicou que foi orientada a fazer repouso intermediário até a devida recuperação da placenta. Por isso, está limitada há algumas ações. “Não posso pegar peso, ter relação sexual, pegar avião, entre outras coisas”, listou.

Apesar da situação, a influenciadora tranquilizou o público garantindo que está tudo bem com o bebê. Segundo ela, a gestação está saudável e Ravi está “crescendo igual a um toro”. “Ele passou para a média maior do tempo de gestação, então está muito grande. Os ossos dele estão muito grandes. […] Ele é muito grande e tem um tronco muito robusto. O coraçãozinho está ótimo, e todas as medidas estão ótimas”, atualizou.

“Ele está perfeito, mas a mãe aqui está cansada, né? A segunda gestação é muito próxima da primeira, então ainda estou com um descolamento. O mesmo pedacinho que estava descolado ainda está, colou só 4 mm, é muito pouquinho, né? Ainda é uma área muito pequena da placenta que descolou, não é muito grande. Também precisamos entender que a minha placenta está muito baixa, então é muito perto do colo, o que também causa problemas”, completou.