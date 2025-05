Com desancoragem, exige-se restrição monetária maior e por mais tempo, diz ata do Copom

As expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes, mantiveram-se acima da meta de inflação em todos os horizontes, tornando o cenário de inflação mais adverso, segundo a ata divulgada nesta terça-feira, 13, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. O colegiado elevou a taxa básica de juros de 14,25% para 14,75% ao ano na quarta-feira da semana passada.

“A desancoragem das expectativas de inflação é um fator de desconforto comum a todos os membros do Comitê e deve ser combatida”, enfatizou o documento. De acordo com a ata, foi ressaltado na reunião que ambientes com expectativas desancoradas aumentam o custo de desinflação em termos de atividade. “O cenário de convergência da inflação à meta torna-se mais desafiador com expectativas desancoradas para prazos mais longos.”

Na discussão sobre o tema das expectativas de inflação, a principal conclusão obtida e compartilhada por todos os membros do Comitê, conforme o parágrafo 13 da ata, foi o de que, em ambiente de expectativas desancoradas, exige-se uma “restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado”.