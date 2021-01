Com derrotas, São Paulo perde o posto de melhor defesa do Brasileirão Derrotas para Red Bull Bragantino e Santos fazem Tricolor cair da liderança para a quinta defesa menos vazada da competição. Foram cinco gols tomados nas duas derrotas

O São Paulo perdeu a condição de defesa menos vazada do Brasileirão, com as derrotas para Red Bull Bragantino por 4 a 2 e Santos por 1 a 0. Agora, o sistema defensivo do Tricolor é o quinto menos vazado do campeonato, com 27 gols sofridos em 29 jogos.

Na frente da equipe, estão Fortaleza (26), Internacional (26), Palmeiras (25) e Grêmio, que sofreu 23 gols e estava junto com o São Paulo como a defesa menos vazada do torneio.

Nos dois jogos, o São Paulo teve defesas diferentes. Diante do Massa Bruta, a equipe não pôde contar com o zagueiro Arboleda, o lateral Juanfran e principalmente o volante Luan, que vem sendo um pilar na proteção dos zagueiros. Diego Costa, Igor Vinicius e Tchê Tchê foram os substitutos, mas não corresponderam as expectativas.

Já diante do Santos, o técnico Fernando Diniz não teve o zagueiro Bruno Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Léo entrou na equipe, que teve as voltas de Arboleda, Juanfran e Luan. Porém, novamente a defesa foi vazada e sofreu a derrota, tendo o azar de uma falha de Volpi no gol santista.

Contra o Athletico, Fernando Diniz deve escalar sua zaga considerada ideal, com Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Luan deve continuar na equipe titular, fazendo a proteção do sistema defensivo. Resta saber se a equipe não será vazada e conseguirá manter o bom desempenho que marcou o Brasileirão do Tricolor.

