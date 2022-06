Com derrota para o São Paulo, América-MG fica a dois pontos do Z-4 Time mineiro viu a segunda derrota seguida no Brasileirão

O América-MG perdeu para o São Paulo por 1×0 em um jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão neste domingo, no Morumbi. Com o resultado, o time mineiro começa a se preocupar com o limite de pontos necessários para se manter fora da zona de rebaixamento.





Após a derrota para o São Paulo, o América-MG continuou estagnado nos 14 pontos na tabela. O Cuiabá, primeiro time do Z-4, acumula 12 pontos no momento.

Apesar de ainda estar na 9ª posição do campeonato, outro resultado ruim pode significar uma queda brusca na tabela para o América-Mg. No momento, Fluminense, Santos, Bragantino, Ceará e Goiás acumulam os mesmo 14 pontos do Coelho.

O América-MG volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 no Estádio Independência em Belo Horizonte. O Coelho enfrentará o Fluminense em busca de se distanciar da zona de rebaixamento.

