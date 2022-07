Com derrota, Fortaleza vai precisar se desdobrar ainda mais para reverter desvantagem no Maracanã

O Fortaleza voltou a perder para o Fluminense nesta temporada. Dessa vez, outro 1 a 0, só que agora no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil – anteriormente, pelo Brasileirão, também saiu derrotado, por 1 a 0. O revés é um balde de água fria para a equipe cearense, que ainda amarga a lanterna no Brasileirão.

Com o resultado desta quinta-feira, no Castelão, o Fortaleza vai precisar vencer por dois gols de diferença no Maracanã, no próximo dia 17, para chegar às semifinais – ou por qualquer placar para levar aos pênaltis.

ATUAÇÕES: Nonato garante vantagem do Fluminense e Fábio brilha na Copa do Brasil

Fortaleza perdeu para o Fluminense no Castelão (Foto: Onzex Press / Lancepress!)

Apesar do empenho do time, apoiado por quase 30 mil pessoas, principalmente na etapa final, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda terá até a partida de volta um problema ainda maior: sair da lanterna do Brasileirão.

Com apenas 15 pontos em 19 rodadas, o Fortaleza está a sete pontos de sair da zona de rebaixamento. Torcedores, dirigentes, jogadores e até a comissão técnica já admitiram que a prioridade é o Campeonato Brasileiro.

Por isso, a ideia é jogar a vida nos próximos jogos. E o primeiro desafio é justamente um concorrente direto: Cuiabá, domingo que vem, às 18h, na Arena Pantanal.

Se a desvantagem leonina já enorme, por precisar vencer para pelo menos levar pros pênaltis, com o foco voltado completamente para a Série A, a tendência é o Fortaleza deixar um pouco de lado e Copa do Brasil para se concentrar exclusivamente em permanecer na elite nacional

Quem passar de Fluminense e Fortaleza enfrentará o vencedor de Corinthians x Atlético/GO e ainda levará uma premiação de R$ 8 milhões. O Dragão venceu o Timão por 2 a 0, na ida.

*Em colaboração com o LANCE!

