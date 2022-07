Com demanda crescente, Qatar Airways disponibiliza mais pacotes completos da Copa do Mundo Empresa oferece mais pacotes de viagem com tudo incluso, incluindo a final e as semifinais







A empresa aérea Qatar Airways está oferecendo pacotes de viagem com tudo incluso para a Copa do Mundo do Qatar aos torcedores que garantirem lugar no maior evento do futebol mundial. Os pacotes extra incluem ingressos para jogos, voos e acomodação durante todo o torneio, permitindo que os torcedores apaixonados por futebol reservem seus lugares e acompanhem suas seleções favoritas durante a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio.

A companhia aérea lançou esses pacotes originalmente em setembro de 2021 para atender a milhões de torcedores ansiosos e, agora, com menos de 130 dias para o megaevento, a demanda mundial por ingressos para as partidas da Copa do Mundo aumentou e os pacotes de viagem da Qatar Airways vão proporcionar aos fãs de forma garantida ingressos para assistirem aos jogos. Em apenas algumas etapas, é possível comprar ingressos para os jogos, voos e acomodações por meio de uma única plataforma, visitando: qatarairways.com/FIFA2022.

Se ainda não são membros, os fãs precisam antes garantir sua inscrição no Privilege Club da Qatar Airways visitando qatarairways.com/PrivilegeClub, após isso, poderão acessar o portal de pacotes de viagens para fãs e selecionar suas opções, que vêm com flexibilidade de reservas e reservas de assentos para seus jogos preferidos. O CEO do Grupo Qatar Airways, Akbar Al Baker, falou sobre a iniciativa:

– A Qatar Airways tem orgulho de ser a companhia aérea oficial da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 e trazer o evento esportivo mais prestigiado do mundo para o Oriente Médio pela primeira vez. Prevemos uma demanda sem precedentes durante todo o torneio e, como parte de nosso acordo com a FIFA, fãs de todo o mundo podem contar conosco para aproveitar do início ao fim essa jornada única na vida. Os pacotes de viagens para fãs garantirão aos passageiros uma viagem memorável e uma experiência de viagem perfeita – comentou.

O torneio será realizado em oito estádios de alto nível projetados para invocar os símbolos da cultura árabe. O Estádio Al Bayt, com capacidade para 60.000 lugares, sediará a partida de abertura, enquanto o Estádio Lusail sediará a partida final do torneio, tendo capacidade para 80.000 lugares. Já os estádios restantes, que incluem o Estádio Ahmad Bin Ali, o Estádio Al Janoub, o Estádio Internacional Khalifa, o Estádio Education City, o Estádio 974 e o Estádio Al Thumama, podem abrigar 40.000 espectadores.

