Com déficit de 487 pesquisadores, Saúde de SP abre concurso com 11 vagas

O concurso público para preencher 11 vagas no Instituto Butantã em São Paulo virou alvo de críticas da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo (APqC). A organização aponta que as contratações são insuficientes para preencher um vácuo de 487 vagas de pesquisadores em diferentes institutos de pesquisa ligados à Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Segundo o levantamento feito pela APqC, há 855 cargos de pesquisador previstos em lei para a SES, e apenas 368 estão atualmente preenchidos. ” Sem investimentos, estamos negligenciando o tempo de reposta para crises que seguem desafiando a sociedade, como dengue, zika, chikungunya, malária, febre amarela, chagas, dentre outras”, afirma a presidente da APqC, Helena Dutra Lutgens.

O governo do estado de São Paulo foi procurado pela IstoÉ para comentar os dados levantados pela APqC. Não houve resposta oficial até o fechamento deste texto, que será atualizado caso haja manifestação.

O concurso aberto teve edital publicado na quinta-feira, 17. Os inscritos disputarão 11 vagas com diferentes especialidades, todas no Instituto Butantan.

Nenhuma contratação seria feita para outros órgãos de pesquisa vinculados à SES como o Instituto Dante Pazzaneze de Cardiologia; o Instituto Lauro de Souza Lima, centro de referência internacional no tratamento de hanseníase; e o Instituto da Saúde, Laboratório de Investigação Médica (LIM), vinculado ao Hospital das Clínicas (HC-USP).

A APqC critica ainda o salário de R$ 5.037,04 oferecido para os pesquisadores no concurso aberto pelo governo estadual. A organização compara com o ordenado inicial de R$ 12.814,61 oferecido em concurso para pesquisadores da Embrapa em 2024.

Falta de pesquisadores atinge outras secretarias

Os dados da APqC apontam que a Saúde não é a única área com falta de pesquisadores no estado de São Paulo.

Na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), responsável por órgãos de pesquisa o Instituto de Economia Agrí­cola (IEA) e o Instituto Biológico (IB), há um déficit de 746 cargos pesquisadores. Já na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), faltam 152 cientistas.

O levantamento afirma que também há uma carência de profissionais de apoio nas três secretárias. Somando tos os cargos tanto de pesquisador como de funções de suporte, são mais de oito mil postos vagos no Estado.

Concurso do Instituto Butantan

O concurso do Instituto Butantan abriu vagas para pesquisadores especializados nas áreas de Anticorpos Monoclonais para uso Médico, Biotecnologia, Desenvolvimento de Processo, Desenvolvimento de Plataformas de Vacinas de Nova Geração, Estudos Não Clínicos, Formulação de Produtos Biológicos, Museologia, Vacinologia, Vacinologia de Sistemas, Virologia e Toxinologia.

As inscrições seguem abertas até 23 de maio. Para solicitar isenção da taxa de inscrição no valor de R$ 122,17, o limite é o dia 23 de abril.

As provas objetivas do concurso serão aplicadas em 20 de julho de 2025. Entre 05 e 19 de janeiro de 2026, os aprovados realizarão uma prova oral. Confira o edital completo neste link.