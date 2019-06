Com Daniela Mercury, Câmara celebra 50 anos de evento pelos direitos LGBT

Com a presença da cantora Daniela Mercury e diversos representantes de entidades do movimento LGBT, além de uma bandeira com arco-íris, o plenário da Câmara dos Deputados recebeu nesta segunda-feira, 24, uma sessão solene pelos 50 anos do Levante de Stonewall. O evento histórico agora lembrado foi uma série de manifestações de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York que aconteceu em 1969 em um bar da cidade.

Daniela Mercury foi uma das homenageadas da sessão de iniciativa dos deputados Erika Kokay (PT-DF) e David Miranda (PSOL-RJ), entre outros. “Vamos fazer várias rebeliões inspiradas em Stonewall todos os dias até que esse Congresso faça as leis necessárias”, disse Daniela Mercury. “Eu era casada com um homem, e quando casei com Malu (Verçosa, jornalista esposa de Daniela), perdi todos os meus direitos”, disse

A ex-deputada Iara Bernardi (PT-SP), autora do projeto de lei que criminaliza a homofobia, também foi uma das homenageadas.

Nesta terça-feira, 25, tem início o “16º Seminário LGBT do Congresso Nacional”. O evento é promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, com a participação das comissões de Legislação Participativa; de Cultura; de Direitos Humanos e Minorias; de Seguridade Social e Família; e de Educação.