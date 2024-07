Com curativo no ouvido, Trump aparece poucos dias depois de sofer atentado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2024 - 2:57 Para compartilhar:

O candidato presidencial republicano Donald Trump fez uma aparição na segunda-feira (15) na convenção do Partido Republicano, dois dias depois de ter sido atingido ensanguentado por uma bala de atirador.

A maior parte da orelha direita do ex-presidente de 78 anos foi vista envolta em um curativo quando ele apareceu no Fiserv Forum em Milwaukee.

Trump entrou no salão da convenção enquanto “God Bless the USA”, de Lee Greenwood, tocava ao fundo.

O ex-presidente ergueu o punho, fez vários sinais de positivo e bateu palmas enquanto se juntava ao seu companheiro de chapa , o senador JD Vance, e aos membros de sua família sentados perto do palco.

“Lute, lute, lute”, gritava a multidão enquanto Trump se sentava, uma referência às palavras ditas pelo ex-presidente no sábado, momentos depois de ter sido baleado durante um comício em Butler, Pensilvânia.

Trump ouviu atentamente os discursos dos “Americanos Comuns” Mark Laws e Benjamin Josephs na Convenção Nacional Republicana.

Ele também assistiu Amber Rose — uma ex-stripper que criticou ferozmente Donald Trump no passado — fazer seus comentários.

“Ele é um cara durão”, disse o presidente do sindicato International Brotherhood of Teamsters, Sean O’Brien, sobre Trump, durante seus comentários, como o indicado do Partido Republicano listado.

Notavelmente ausentes da seção reservada a Trump no plenário da convenção estavam sua esposa, Melania, sua filha mais velha, Ivanka, e seu filho mais novo, Barron.

Donald Trump Jr., Eric Trump e Tiffany Trump estavam todos perto do pai, e Trump Jr., o filho mais velho do ex-presidente, parecia ficar com os olhos marejados quando seu pai entrou na arena.

Trump não fez comentários na segunda-feira à noite. Mais cedo naquele dia, ele foi oficialmente nomeado o candidato republicano à presidência após ser indicado por mais de 1.215 delegados republicanos durante uma votação nominal das delegações estaduais.

Pouco antes da votação, Trump anunciou no Truth Social que havia escolhido Vance como seu vice.

Trump está em Milwaukee desde domingo, decidindo não adiar sua viagem para a convenção, o que ele considerou devido ao tiroteio.