Com Cuéllar e Gabriel, Flamengo divulga relacionados para o clássico em Brasília

O Flamengo terá força máxima no clássico com o Vasco, neste sábado, às 19 horas, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o clube rubro-negro divulgou a lista de relacionados para o duelo com destaque para as presenças do volante Cuéllar e do atacante Gabriel.

O nome de Cuéllar acaba sendo uma novidade, pois o jogador colombiano negocia sua saída do Flamengo. Ele recebeu ofertas do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Bologna, da Itália, e ainda não definiu seu futuro. Certo é que está à disposição do técnico Jorge Jesus para a partida, bem como Gabriel, que se recuperou de lesão.

O artilheiro da equipe rubro-negra na temporada e do Campeonato Brasileiro, com nove gols, retorna ao time depois de ser desfalque nas últimas duas partidas contra Bahia e Grêmio por conta de uma lesão muscular. Gabriel afirmou, em entrevista coletiva nesta semana, que está “200% recuperado” e pronto para jogar.

As baixas são o lateral-direito Rafinha, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e os lesionados Diego, Rodrigo Caio e Vitinho, que permanecem em tratamento de suas respectivas lesões no departamento médico.

O elenco treinou na manhã desta sexta-feira e finalizou a preparação para o clássico. O grupo já desembarcou em Brasília. O Flamengo está na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, cinco atrás do líder Santos e a dois do segundo colocado Palmeiras.

Confira a lista de relacionados do Flamengo:

Goleiros: César, Diego Alves e Gabriel Batista;

Laterais: João Lucas, Filipe Luís, Renê e Rodinei;

Zagueiros: Matheus Dantas, Matheus Thuler, Pablo Marí e Rhodolfo;

Volantes: Cuellar, Hugo Moura e Willian Arão;

Meias: Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson;

Atacantes: Berrío, Bruno Henrique, Gabriel, Lucas Silva e Vitor Gabriel.