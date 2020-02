Com Cruzeiro estreando em casa, CBF divulga tabela da Série B do Brasileiro

A tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série B foi divulgada nesta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Principal atração por estar disputando a segunda divisão nacional pela primeira vez na sua história de 99 anos, o Cruzeiro vai estrear em casa contra o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP).

Esse será um dos três jogos que o Cruzeiro vai realizar com os portões fechados por conta de uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão dos torcedores no jogo contra o Palmeiras, na última rodada do Brasileirão do ano passado, que decretou o rebaixamento do time mineiro.

Outros três clubes paulistas disputarão o campeonato. A Ponte Preta começa contra o América-MG, em Campinas (SP), o Guarani vai até Maceió para encarar o CSA e o Oeste recebe a Chapecoense, outro time rebaixado em 2019, em Barueri (SP).

Além de Cruzeiro, CSA e Chapecoense, o Avaí é outro time que vem da elite do Brasileirão e sua estreia será contra o Náutico, em Florianópolis. O adversário foi o campeão da Série C de 2019.

O início da Série B está previsto para o primeiro final de semana de maio, enquanto que a 38.ª e última rodada deve acontecer no dia 28 de novembro.

Confira a 1.ª rodada da Série B do Brasileiro:

Cruzeiro x Botafogo-SP

CSA x Guarani

Avaí x Náutico

Oeste x Chapecoense

Ponte Preta x América-MG

Operário-PR x Figueirense

Juventude x CRB

Vitória x Sampaio Corrêa

Confiança x Paraná

Cuiabá x Brasil-RS