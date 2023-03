Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 19/03/2023 - 6:00 Compartilhe







Esta semana foi extremamente conturbada para o São Paulo. Logo no início, eliminado pelo Água Santa nas quartas de finais do Campeonato Paulista. Nesta mesma partida, duas novas lesões para a lista: Giuliano Galoppo e Welington.

Mas é o ditado: não há nada tão ruim que não possa piorar. Nos dias seguintes à eliminação, o clima começou a esquentar no CT da Barra Funda. No caso, Rogério Ceni se desentendeu com Marcos Paulo e isso teria iniciado uma grande discussão entre o elenco e o treinador. Inclusive, ao que tudo indica, um abaixo-assinado pedindo sua saída começou a circular entre membros da cúpula tricolor.

Esta foi somente a primeira semana da ‘intertemporada’ do Tricolor, que só deve voltar a jogar no dia 5, quando pode estrear pela Copa Sul-Americana. Na semana seguinte, estreia no Campeonato Brasileiro.

Porém, com a longa lista de lesões – que envolve peças importantes do elenco -, a incerteza sobre o futuro de Marcos Paulo e o afastamento de Pedrinho – que está envolvido em uma investigação de violência doméstica -, caso o São Paulo queira se reforçar, terá que fazer ‘na velocidade da luz’.

O prazo para novas contratações é curto. A janela de transferências fecha no dia 4 de abril, um dia antes da possível estreia. Depois disso, não será mais possível inscrever novos jogadores. A nova janela abre somente no segundo semestre, no dia três de julho.





Ao todo, são onze lesionados. Entre estes, alguns casos cirúrgicos que devem perder boa parte da temporada – como Galoppo, Ferraresi e Igor Vinícius. Sobre Marcos Paulo, o LANCE! entrou em contato com o estafe do atleta, que confirmou que – mesmo com o atrito -, treina normalmente, mas ainda não é possível cravar sobre seu futuro.

Veja a lista de desfalques do São Paulo até então:





1 – André Anderson – não atua desde 5/01/2023 – motivo: Pubalgia – situação: faz tratamento no Reffis. Não deve jogar mais pelo São Paulo

2 – Caio Matheus – não atua desde 16/06/2022 – motivo: Cirurgia no joelho direito – situação: treinou com o elenco

3 – Calleri – não atua desde 05/03/2023 – motivo: Lesão no tornozelo direito – situação: fez tratamento no Reffis

4- Diego Costa – não atua desde 06/10/2022 – motivo: Cirurgia no joelho esquerdo – situação: em transição, iniciada em 20/2, treinou com o elenco

5 – Ferraresi – não atua desde 26/01/2023 – motivo: Cirurgia no joelho direito – situação: fez tratamento no Reffis. Volta apenas no segundo semestre

6 – Galoppo – ruptura de ligamento do joelho – deve passar por cirurgia e voltar só em 2024

7 – Igor Vinícius – não atua desde 22/01/2023 – motivo: Pubalgia – situação: passou por cirurgia e deve voltar só no segundo semestre

8 – Moreira – não atua desde 01/11/2022 – motivo: Cirurgia no joelho esquerdo – situação: faz tratamento no Reffis

9 – Rafinha – não atua desde 26/01/2023 – motivo: Entorse no tornozelo esquerdo – situação: fez tratamento no Reffis e realiza corridas leves no gramado

10 – Talles Costa – não atua desde 05/03/2023 – motivo: Cirurgia no joelho direito – situação: fez tratamento no Reffis

11 – Welington – Entorse no tornozelo direito

12- Pedrinho – afastado por conta de investigação policial.

