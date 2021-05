Com Crespo, Gallardo e Guardiola, revista lista os 50 melhores técnicos do mundo

Tradicional no mundo do futebol, a revista britânica FourFourTwo (4-4-2, em alusão ao esquema tático) divulgou uma lista dos 50 melhores técnicos do último ano. Apenas três comandantes estão atuando em mercados fora da Europa, sendo que um deles é Hernán Crespo. O argentino de 45 anos assumiu o São Paulo neste ano e, nesta quinta-feira, começa a jornada em busca do seu primeiro título no clube tricolor: o Campeonato Paulista.

Segundo a publicação, Crespo ocupa a 50.ª colocação justamente por seu trabalho anterior ao São Paulo, que o levou a ser contratado pela diretoria tricolor. O treinador conquistou o primeiro título internacional do Defensa y Justicia com a Copa Sul-Americana em 2020. De acordo com a FourFourTwo, o argentino foi um jogador “poderoso e tenaz” e tem mostrado “tons similares” como técnico, além de ser influenciado pelo compatriota Marcelo Bielsa.

A lista é liderada pelo espanhol Pep Guardiola, que mais uma vez levou o Manchester City ao topo da Inglaterra e está perto de conquistar mais uma Liga dos Campeões da Europa para sua vasta coleção de troféus. Os 10 primeiros colocados ainda contam, respectivamente, com: Antonio Conte (Internazionale), Diego Simeone (Atlético de Madrid), Jürgen Klopp (Liverpool), Julian Nagelsmann (RB Leipzig), Hans-Dieter Flick (Bayern de Munique), Thomas Tuchel (Chelsea), Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain), Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Brendan Rodgers (Leicester City).

De fora do continente europeu, além de Crespo, apenas mais dois treinadores estão presentes na lista. Um deles é o espanhol Rafa Benítez, do Dalian Yifang, da China, que ocupa a 43.ª posição. A revista se refere a ele como “o chefe” e diz que é adorado mundialmente por ser cordial e por ter conquistas únicas por toda a Europa. Aos 61 anos, deixou recentemente o futebol asiático.

O outro é Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, que ocupa a 30.ª colocação geral. Com seu nome ventilado em clubes brasileiros, o argentino de 45 anos é visto como uma grande “promessa” sul-americana quando o assunto é o mercado de técnicos. A publicação afirma que ele usa a tradicional formação 4-4-2, mas que é completamente capaz de mudar o esquema rapidamente para surpreender seus adversários.

Outros nomes conhecidos mundialmente também fazem parte da lista como o norueguês Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) na 13.ª posição, o português José Mourinho (Roma) na 19.ª colocação e o francês Zinedine Zidane (Real Madrid) em 21.º lugar, entre outros.

