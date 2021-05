Com Crespo e seis atletas, campeão São Paulo é destaque da seleção do Paulistão; confira os nomes! Apenas três outros clubes estão representados na eleição promovida pela Federação Paulista: RB Bragantino, Palmeiras e Ferroviária

Campeão estadual após 16 anos, o São Paulo é o time com mais representantes na seleção do Campeonato Paulista de 2021. A eleição contou com votos dos capitães e técnicos das 16 equipes que disputaram a competição, além de jornalistas do canal Premiere. Os nomes foram divulgados na noite desta segunda-feira (24) pela Federação Paulista de Futebol.

O Tricolor se destaca com seis dos 11 atletas escolhidos na votação. De quebra, Hernán Crespo foi eleito o melhor técnico da disputa e o meia Benítez, seu compatriota, foi premiado craque do campeonato (Craque da Competição e Craque da Galera, este último com votação popular). Apenas mais três clubes emplacaram jogadores na formação: Palmeiras (Weverton e Rony) e RB Bragantino (Léo Ortiz e Claudinho), com dois, e a Ferroviária, representada pelo artilheiro do certame com nove gols, Bruno Mezenga.

A seleção do Paulistão ficou assim: Weverton (goleiro – Palmeiras); Daniel Alves (lateral direito – São Paulo), Léo Ortiz (zagueiro – RB Bragantino), Miranda (zagueiro – São Paulo) e Reinaldo (lateral esquerdo – São Paulo); Luan (meio campista – São Paulo), Claudinho (meio-campista – RB Bragantino) e Benítez (meio-campista – São Paulo); Rony (atacante – Palmeiras), Pablo (atacante – São Paulo) e Bruno Mezenga (atacante – Ferroviária). Técnico: Hernán Crespo (São Paulo).

Outras premiações concedidas pela FPF:

Craque do Campeonato: Benítez (São Paulo)

Craque da Galera (eleito por voto popular): Benítez (São Paulo)

Revelação: Renan (Palmeiras)

Artillheiro: Bruno Mezenga (Ferroviária)

Craque do Interior: Claudinho (Red Bull Bragantino)

Rei das Redes (eleito por voto popular): Hernán Crespo (São Paulo)

Lei do Ex (eleito por voto popular): Luciano (São Paulo)

Melhor Defesa (eleito por voto popular): Tiago Volpi (São Paulo)

