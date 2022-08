Com Covid, Susana Viera segue internada em hospital no Rio de Janeiro

Da Redação 09/08/2022 - 12:07 Compartilhe

Susana Viera ainda está internada em um hospital no Rio de Janeiro para tratar a Covid-19. “Ela está bem sim, mas não está de alta ainda. Como tem que completar o ciclo da medicação, ainda ficará mais alguns poucos dias. A medicação é intravenosa e tem que ser aplicada no hospital”, afirmou a assessora de imprensa da atriz para Quem na manhã desta terça-feira (9).

Por conta do diagnóstico, Susana está no Hospital Copa Star desde o dia 5 de agosto. Na segunda-feira (8), ela agradeceu as mensagens carinhosas enviadas pelos seguidores. “Passando aqui para agradecer a todas as mensagens de carinho e de amor que vocês estão enviando. Muito obrigada, meus amores! Sigo fazendo o ciclo da medicação e em breve estarei em casa, se Deus quiser! Amo vocês!”, escreveu.

A atriz, que completará 80 anos de idade em 23 de agosto, pretende lançar uma biografia em breve.