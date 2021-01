Com Covid-19, influencer Ygona Moura está em ‘estado gravíssimo’

O estado de saúde de Ygona Moura foi atualizado em um post no Instagram na noite de terça-feira (19). A influencer, que chegou a debochar do isolamento social, está internada com Covid-19.

“Estado dela é gravíssimo. Continua intubada, sedada e está com problemas renais. Aos que gostam, por favor, orem e aos que não gostam, por favor, só respeitem a dor dos familiares”, dizia post no Instagram de Ygona.

“Pessoal, aqui é a mãe da Ygona Moura. Ela está internada na UTI do Hospital Tiradentes, entubada e em coma induzido desde ontem por complicações da Covid-19”, explicou. “Peço a todos os seguidores que orem pela vida da Ygona. Força Ygona”, pediu.

