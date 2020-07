Com covid-19 e dengue, Delcídio do Amaral volta a ser internado

O ex-senador Delcídio do Amaral (PTB) voltou ao hospital em Campo Grande (MS) nesta terça-feira (28). Com Covid-19 e dengue, o ex-parlamentar chegou a ficar internado por quatro dias e havia recebido alta na segunda-feira (27).

No entanto, voltou a se sentir mal. “Essa noite tive mais febre e acredito que estou desidratando. Não adianta teimar! Estou voltando pro hospital”, explicou Delcídio em uma rede social.

Conforme Delcídio, ele descobriu que estava com a Covid-19 no dia 14 de julho. No início, sentiu sintomas leves, mas nos últimos dias, esteve mais cansado e percebeu uma perda de peso.

“Estava estranhando os sintomas que relatei antes sobre dor nas juntas, perda de peso e cansaço, para serem somente da Covid, que já não é pouca coisa. Aqui no Mato Grosso do Sul, nessa época, a dengue também corre solta”, explicou Delcídio.

