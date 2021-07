Com Covid-19, Ana Maria Braga está seguindo recomendações médicas à risca

Na manhã desta terça-feira (06) Fabrício Battaglini, que está substituindo Ana Maria Braga no “Mais Você” após ela contrair o novo coronavírus, atualizou o estado de saúde da apresentadora.

“A Ana está bem, seguindo à risca todas as recomendações médicas e logo, logo estará aqui”, contou Battaglini.

Em nota divulgada pela TV Globo para a imprensa, diz que a equipe do programa também foi testada. Mesmo o resultado ter dado negativo, as pessoas que tiveram contato mais próximo com a artista estão de quarentena e afastados da emissora.

Ontem (o5), Ana contou que tem sintomas leves> “Já tomei as duas doses da vacina e estou sendo acompanhada pelo meu médico. Agradeço a preocupação de todos, as mensagens de carinho e a todo meu time, entre eles Fabricio e Thalita que, com certeza, vão comandar o Mais Você com muito amor durante a minha ausência. Nos vemos em breve. Cuidem-se todos”, disse ela

Veja também