Com Coutinho entre os titulares, Vasco busca reabilitação diante do Grêmio, em Chapecó

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2024 - 4:20 Para compartilhar:

Com o meia Philippe Coutinho confirmado pela primeira vez como titular, o Vasco vai tentar confirmar a sua reação no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, neste domingo, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó na região oeste de Santa Catarina pela 20ª rodada.

O time gaúcho só voltará atuar em sua arena em setembro, devido às inundações em todo estado do Rio Grande do Sul, e no momento ainda briga para escapar da zona de rebaixamento. Ficar longe de sua casa e sua torcida tem sido a maior reclamação do técnico Renato Gaúcho.

O Vasco começou a rodada na 11ª colocação com 23 pontos. Antes de perder para o Atlético-MG por 2 a 0 na rodada passada, vinha embalado por quatro vitórias seguidas que o livraram da indesejada zona de queda.

Philippe Coutinho já participou de parte do jogo em Belo Horizonte, mas mostrou ainda estar longe de sua melhor forma física e técnica. A opção da comissão técnica é de dar ‘minutagem’ o mais rápido possível para a sua nova estrela, mesmo porque o meia francês Payet continua sofrendo com lesões musculares e não consegue ter uma sequência de jogos.

O técnico Rafael Paiva terá que lidar com dois desfalques: o atacante Adson, que vem sentindo desconforto muscular na coxa direita, e o meio-campo Praxedes, também entregue ao departamento médico. Com isso, Emerson Rodríguez deve ser titular no ataque e fará sua estreia. Enquanto Payet, recuperado de um edema muscular na coxa, deve ser relacionado para o banco.

O Grêmio, mais lentamente, tenta se recuperar, tanto que conseguiu uma vitória (2 a 0 no Vitória) e um empate (2 a 2 com o Corinthians) nas duas últimas rodadas, mas com 15 pontos ainda tenta sair do Z-4. O Cuiabá, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 17, uma diferença pequena.

Renato Gaúcho deve manter Jemerson como titular na defesa, uma vez que Pedro Geromel está suspenso. No mais, o volante Felipe Carballo cumpriu suspensão na rodada passada e ficará à disposição como opção.

Há também a expectativa pelas estreias do meia Miguel Monsalve e do atacante Alexander Aravena, que foram oficializados nas últimas semanas e ainda não entraram em campo. O atacante dinamarquês Martin Braithwaite sequer foi apresentado, mas já é esperança.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO X VASCO

GRÊMIO – Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê) e Edenilson; Cristaldo, Nathan e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Cocão, Philippe Coutinho e Emerson Rodríguez; David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).