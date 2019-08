Com coutinho de titular, Bayern de Munique faz 6 a 1 e arrasa Mainz no

Com Philippe Coutinho como titular pela primeira vez, o Bayern de Munique aplicou uma virada impecável no Mainz. Neste sábado, jogando em casa, na Allianz Arena, o time bávaro saiu perdendo, mas virou rapidamente e atropelou o adversário por 6 a 1, em duelo da terceira rodada do Campeonato Alemão.

O resultado alça o Bayern de Munique à vice-liderança, com sete pontos, dois a menos que o RB Leipzig, que tem 100% de aproveitamento até aqui – o Borussia Dortmund ainda entra em campo neste sábado e pode igualar os nove pontos do Leipzig. O Mainz ainda não pontuou e amarga a lanterna.

Coutinho teve uma exibição apenas razoável. Coadjuvante, o meia brasileiro não participou diretamente de nenhum dos seis gols da equipe e foi substituído na metade do segundo tempo. Thomas Müller entrou em seu lugar e contribuiu com duas assistências.

O gol sofrido aos seis minutos pelo Mainz, anotado pelo atacante holandês Jean-Paul Boetius, foi apenas um susto e até fez bem ao Bayern de Munique, que acordou rapidamente e começou a construir, com naturalidade, o triunfo.

O lateral-direito francês Benjamin Pavard empatou a partida aos 36 minutos. Aos 46, o lateral-esquerdo austríaco Alaba virou o jogo em linda cobrança de falta.

O time deslanchou na etapa final, quando marcou mais quatro vezes, transformando o triunfo em goleada. O meia croata Perisic fez o terceiro aos nove e o atacante francês Coman ampliou aos dez minutos depois.

Em um jogo com tantos gols seria surpresa se um deles não fosse anotado pelo artilheiro Lewandowski. O polonês recebeu de Müller e fez o quinto do time e o seu sexto no torneio aos 23 minutos. No final, a zaga do frágil time visitante vacilou e o atacante canadense Davies fechou a conta.

OUTROS JOGOS – Nas outras partidas realizadas neste sábado e já encerradas da terceira rodada do Campeonato Alemão, o Schalke 04 passou com propriedade pelo Hertha Berlin por 3 a 0, o Freiburg foi derrotado em casa por 2 a 1 pelo Colônia, este que conquistou seu primeiro triunfo na competição, o Wolfsburg empatou em 1 a 1 com o Paderborn e o Bayer Leverkusen vacilou ao empatar sem gols dentro de seus domínios com o Hoffenheim.