Com coronavírus, Dinho Ouro Preto diz que a “voz está voltando”

O vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, afirmou que está se recuperando da Covid-19. Em um post compartilhado no Instagram, o artista afirmou que “a voz está voltando aos poucos”.

“Eu tenho passado meu tempo lendo. Lentamente minha voz está voltando. Canto um pouco todo dia e acho que daqui a uns poucos dias vou estar inteiro de novo”, escreveu o músico.

“Como tenho muito tempo livre, tenho lido todas as notícias disponíveis a respeito desse vírus do inferno. Na verdade, só se fala desse assunto; tanto aqui quanto no resto do planeta. É de enlouquecer”, afirmou o músico.

Dinho Ouro Preto tem registrado com frequência o seu dia a dia após ser diagnosticado com a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O cantor, que testou positivo no final de março, havia relatado dores no corpo, febre e cansaço extremo.

Confira o post: