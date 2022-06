Com contratos de Endrick e Luis Guilherme, Palmeiras pavimenta futuro esportivo e financeiro Verdão assegura duas joias extremamente cobiçadas no mercado internacional, com as quais deve ter retorno dentro e fora de campo, com valores acima de centenas de milhões

O Palmeiras fez um importante anúncio na última terça-feira, quando oficializou a assinatura do contrato profissional de Luis Guilherme, uma das grandes joias da base do clube e do futebol brasileiro. A notícia vem pouco menos de um mês depois de o Verdão firmar acordo com Endrick, ou seja, o Verdão garantiu duas de suas maiores promessas, sedimentando seu futuro esportivo e financeiro.





Embora Endrick ainda não tenha assinado seu vínculo profissional, a diretoria já tem tudo certo para que ele firme sua assinatura a partir de 21 de julho, quando completará 16 anos. Assim como Luis, sua multa rescisória será de 60 milhões de euros (R$ 320 milhões).

Segundo apurou o LANCE!, esse é valor com o qual o Verdão se protege do assédio estrangeiro e mostra que não será fácil tirara a dupla do clube. Os gigantes europeus, que já sondam as duas joias, terão que abrir o bolso para levarem ambos para o Velho Continente.

Com o nível apresentado por Endrick e Luis Guilherme em todos esses anos de base e, principalmente, pelo que têm mostrado mais recentemente, o retorno financeiro é praticamente certo e não deve ser pequeno. A projeção do mercado é que o Palmeiras possa faturar centenas de milhões de reais com a negociação da dupla.

No entanto, embora considere isso um fator essencial, o Verdão vê o “abastecimento dos cofres” como uma consequência do retorno esportivo que os dois trarão em um futuro próximo. A expectativa é que ambos possam ter algumas temporadas por aqui antes de partirem para a Europa, subindo ao profissional a partir de 2023.

Por enquanto, Endrick e Luis Guilherme seguem abrilhantando o sub-17 e o sub-20 do Palmeiras, cumprindo as etapas naturais e conquistando os títulos para a base do clube. Com contratos renovados, eles não apenas escrevem o presente do Alviverde, mas principalmente o futuro de um clube que se preparou para isso.

