Com contrato no Qatar, Lucas Mendes recebe sondagem da Turquia Zagueiro brasileiro, que hoje atua no Al-Wakrah, tem se destacado no pais que será sede da próxima Copa do Mundo, em 2022. Com mais um ano de vínculo, ele pretende ficar

O zagueiro brasileiro Lucas Mendes, que hoje atua no Al-Wakrah, do Qatar, vem se destacando no país sede da próxima Copa do Mundo já há algumas temporadas. Desde que chegou, em 2014, vestindo as cores do Al-Jaish, Lucas é um dos principais defensores do futebol qatari. Isso tem feito com que clubes turcos sondem a situação do jogador.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA

> Veja o valor de mercado do top 20 dos astros do futebol mundial

Nas últimas semanas, o estafe de Lucas recebeu consultas sobre a situação de Lucas no Al-Wakrah. O brasileiro, que tem mais um ano de contrato no clube, admite que a sua intenção é permanecer.

– A gente acaba recebendo algumas sondagens, clubes perguntando minha situação… Mas minha intenção é cumprir este mais um ano no Qatar, fazer uma grande temporada e depois ver o que vai acontecer. Claro que já estou muito acostumado aqui, minha família bem ambientada, mas vou procurar fazer uma grande temporada e deixar as coisas acontecerem.

Lucas, que ainda está em férias no Brasil, espera que a temporada 2021/2022 seja diferente no Qatar, de olho na proximidade da Copa do Mundo, que será realizada no país no ano que vem.

– Com certeza vai ser um ano diferente, por estar chegando a Copa do Mundo. Acho que vão estar olhando mais pro Qatar, mais pro futebol daqui… Todos vão acompanhar mais, mas em termos de organização já está praticamente tudo pronto. Faltam um ou dois estádios serem inaugurados, mas creio que eles já estão praticamente prontos. Acho que o país está pronto para fazer uma excelente Copa.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também