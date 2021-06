Com contrato até dezembro com o Flamengo, Filipe Luís afirma: ‘Estou tranquilo na parte da renovação’ Camisa 16 mostra confiança e tranquilidade a respeito de sua continuidade no Flamengo

Com contrato até 31 de dezembro com o Flamengo, o lateral-esquerdo Filipe Luís demonstra a mesma tranquilidade que tem em campo, com a bola nos pés, a respeito de sua continuidade no clube. O jogador afirma que ainda não há negociações com a diretoria pela renovação de seu vínculo, mas que isso não será problema. “Não vai ter nenhuma polêmica”, afirmou ao portal “ge”.

– Obviamente vai ser falado em algum momento, mas não vai ser notícia porque não vai ter nunca nenhuma polêmica. Tanto eu quanto todos os dirigentes e comissão técnica colocamos o Flamengo em primeiro lugar. A gente quer tudo para o Flamengo, pelo Flamengo. Quando todo mundo está no mesmo objetivo, alinhado pelo mesmo caminho, vai acontecer para um lado ou para outro. Quem vai ganhar vai ser o Flamengo. Estou muito tranquilo na parte da renovação.

E MAIS:

Filipe Luís chegou ao Ninho do Urubu em julho de 2019 e tomou conta da lateral esquerdo do Flamengo. Titular absoluto, líder dentro e fora de campo, o atleta de 35 anos já deixou seu nome gravado na história do clube do qual era torcedor na infância. Conquistou dois Brasileiros, dois Cariocas, a Libertadores, duas Supercopa do Brasil e também a Recopa Sul-Americana. São 3 gols do camisa 16 – dois contra o Fluminense e um contra o Santos- em 84 partidas.

E MAIS:

Veja também