Com contrato acabando, direção do Internacional fala sobre expectativas de permanência de Vitão Jogador está emprestado ao clube gaúcho até junho deste ano

O Internacional está cercado de incertezas em relação a sua defesa. Além das dúvidas sobre a permanência de Bruno Méndez em Porto Alegre, o clube também pode perder o zagueiro Vitão já no próximo isso.





O contrato do atleta se encerra em junho e, por isso, ele pode voltar ao Shakhtar Donestk, clube que pertence. Porém, por conta do cenário no Leste Europeu, a expectativa é de que Vitão permaneça na equipe.

Quem comentou o assunto foi o vice-presidente do clube, Emílio Papeléo. Em entrevista para a Rádio Grenal, ele afirmou que tem confiança de que Vitão fique no Internacional até o final do ano. “Nós temos um repertório de zaga muito bom. O Vitão tem essa questão contratual em razão da peculiaridade no Leste Europeu”, começou ele.

O vice-presidente afirmou que o cenário na Ucrânia colabora para que o zagueiro fique em Porto Alegre. “Eu não vejo muitas chances dos campeonatos por lá retomarem seu curso normal, por isso é razoável pensar que ele possa permanecer até o final do ano”, afirmou.

