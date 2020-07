Com confiança em alta, Flu tenta manter solidez defensiva contra o Fla Tricolor fez uma boa partida na decisão da Taça Rio e conseguiu neutralizar a maioria das ações defensivas do Flamengo. Condicionamento físico será desafio neste domingo

A conquista da Taça Rio deu uma injeção de confiança no elenco do Fluminense para a briga pelo título Estadual de 2020. O time de Odair Hellmann superou dificuldades de um curto período de preparação e conseguiu se organizar taticamente, anulando a maioria das ações ofensivas do Flamengo. Para o jogo deste domingo, às 16h, no Maracanã, o desafio será repetir a solidez defensiva e superar o condicionamento físico ainda longe do ideal para manter a intensidade.

O treinador do montou um esquema tático eficiente enquanto duraram as pernas dos atletas. No primeiro tempo, o time jogou com intensidade, brigou pela bola e fechou os espaços para o rival. Quando teve a posse, conseguiu criar e chegou ao gol com Gilberto. Na segunda etapa, no entanto, o fôlego foi diminuindo, apesar das substituições e o Flamengo chegou ao empate.

O desafio agora é manter a estratégia para o jogo de ida da decisão. O esquema que começou a ser desenhado na semifinal da Taça Rio, contra o Botafogo, exige, além de pernas, foco na marcação e precisão nos contra-ataques. A entrada de Pacheco fez o time ganhar em velocidade e explosão, mas, ao mesmo tempo ficar sem um homem de frente capaz de segurar a bola e ser uma válvula de escape à pressão rubro-negra.

Os mais de 100 dias de paralisação e um mês a menos de treinamentos com presenciais acabaram prejudicando o Flu, que resistiu na base do coração e das defesas de Muriel, em noite inspirada. Repetir a dose da última quarta-feira, portanto, torna-se um desafio.

Odair faz mistério:



Na última sexta-feira, o técnico Odair Hellmann despistou ao ser questionado se manteria o esquema tático para o jogo de ida da decisão, em participação em debate esportivo na TV.

– De um jogo para o outro, mesmo que você peça e treine para repetir, cada jogo tem sua história. Qualquer coisa que aconteça no primeiro minuto pode mudar toda a movimentação de uma partida. E também não posso te confirmar, viu? Porque se for manter a mesma estratégia, o Flamengo é uma equipe que tem poucas vulnerabilidades, te dá poucas situações para você conquistar espaço, criar dificuldades – disse o técnico, no Programa “Redação Sportv”.

Fluminense e Flamengo iniciam a briga pelo título Carioca de 2020, neste domingo, às 16h, no Maracanã, com mando tricolor. O jogo seguinte será disputado, na próxima quarta-feira, às 21h, no mesmo local. Em caso de empate nas duas partidas, a taça será decidida nos pênaltis.

