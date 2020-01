Com concorrência pela titularidade, Raniel será apresentado na terça pelo Santos

Raniel será o primeiro reforço a ser apresentado pelo Santos para a temporada 2020. Nesta segunda-feira, o clube confirmou que o centroavante dará as suas primeiras oficiais como jogador da equipe em entrevista coletiva agendada para as 12 horas, no CT Rei Pelé.

A apresentação de Raniel será uma das primeiras atividades da última semana cheia de treinos do Santos na preparação para as competições que vai disputar. Afinal, o elenco está de folga nesta segunda-feira, com a reapresentação marcada para terça, quando vai trabalhar em dois períodos.

No Santos, Raniel deve enfrentar forte concorrência na briga pela condição de centroavante titular do time. Afinal, Eduardo Sasha fechou o ano passado em alta no clube, com 14 gols marcados no Campeonato Brasileiro, o que o deixou como artilheiro da equipe na competição.

Além disso, há a expectativa de que Kaio Jorge, após se destacar na conquista do Mundial Sub-17 pela seleção brasileira em 2019, receba mais oportunidades com o técnico Jesualdo Ferreira em 2020. E o elenco ainda conta com outro centroavante, o colombiano Fernando Uribe.

Raniel chegou ao Santos em negociação que determinou a permanência em definitivo do meia Vitor Bueno no São Paulo. O centroavante teve passagem apagada pelo Morumbi, com apenas um gol marcado em 14 jogos.

Além dele, o Santos também se reforçou para 2020 com o lateral-direito Madson, envolvido em troca que levou o lateral-direito Victor Ferraz a ir para o Grêmio.

O primeiro jogo oficial do time na temporada será em 23 de janeiro, quando receberá o Bragantino, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.