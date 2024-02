Com concorrência acirrada na China, Tesla oferece descontos em alguns carros Model Y

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/02/2024 - 15:06 Para compartilhar:

A Tesla oferecerá descontos em alguns de seus veículos Modelo Y na China. O anúncio ocorre apenas algumas semanas depois de a empresa ter reduzido os preços de uma série de outros modelos, enquanto enfrenta a concorrência acirrada de rivais locais, como a BYD, e a demanda incerta por veículos elétricos (EEs, na sigla em inglês) na segunda maior economia do mundo.

A Tesla China oferecerá um desconto à vista de 8.000 yuans (US$ 1.127) em algumas versões do Modelo Y, informou a fabricante de EV em sua conta oficial no Weibo nesta quinta-feira, 1º.

A variação mais básica do Modelo Y está listada por 258.900 yuan no site da Tesla na China. Há um número limitado de carros com desconto e disponíveis apenas enquanto durarem os estoques, disse a Tesla. Fonte: Dow Jones Newswires.

