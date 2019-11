Com concessão à bancada da bala, Câmara reinstala placa rasgada em exposição

Brasília – Após um acordo costurado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com a bancada da bala e bancada negra, a placa arrancada e rasgada pelo deputado Coronel Tadeu (PSL-SP), de uma exposição sobre racismo na Câmara, foi recolocada em seu lugar.

A imagem foi remendada com pregos e um aviso foi exposto ao seu lado. “A bancada negra sabe que essa charge não representa toda a corporação e respeita os policiais que não corroboram para essas estatísticas e trabalham em prol do povo brasileiro”, diz o recado.

A placa traz uma charge do cartunista Carlos Latuff, em que aparece um policial, com uma arma fumegante na mão, e um rapaz negro estendido no chão, algemado e com a camisa do Brasil. No cartaz, lê-se a frase “o genocídio da população negra”.

O deputado Davi Miranda (PSOL-RJ) disse que era importante manter a placa original, remendada por pregos, para ficar registrado que houve o incidente. “Foi um reconhecimento da nossa resistência e do nosso direito de termos aqui essa placa”, complementou a deputada Benedita da Silva (PT-RJ).

O caso provocou polêmica na Câmara ontem e levou partidos de oposição a abrirem representação contra Coronel Tadeu no Conselho de Ética da Câmara e na Procuradoria Geral da República