Com comando interino, Corinthians inicia preparação para pegar o Sport Huancayo na Sul-Americana Após a demissão de Vagner Mancini, atletas fizeram trabalho de ataque contra defesa e atividade em campo reduzido sob os comandos de Fernando Lázaro e Mauro da Silva

Na tarde desta segunda-feira, um dia após a demissão de Vagner Mancini, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e deu início à preparação para o duelo diante do Sport Huancayo-PER, na próxima quinta, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 5ª rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Ainda sem um treinador definido depois da saída de Mancini, o analista de desempenho Fernando Lázaro e o observador técnico Mauro da Silva foram os responsáveis por comandar o treinamento do dia com o elenco corintiano.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no último domingo, contra o Palmeiras, realizaram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino) e participaram do aquecimento comandado pelo preparador físico Flávio de Oliveira, que permanece na comissão técnica.

Em seguida, no Campo 4 (Cláudio Christóvam de Pinho), o elenco foi dividido para duas atividades. Em uma metade do gramado, Lázaro comandou um treino de ataque contra defesa, em que o objetivo dos atacantes era marcar o gol, enquanto os defensores precisavam tomar a bola e tocar por entre minigols posicionados no lado oposto do campo delimitado.

Ao mesmo tempo, Mauro da Silva preparou um trabalho em campo reduzido com quatro jogadores de cada lado e um coringa. Os atletas foram revezando entre as duas atividades até o fim do treinamento desta tarde de segunda-feira.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.

Suspenso pelo terceiro amarelo, Fábio Santos é desfalque certo contra o Huancayo, assim como Jemerson, que teve lesão constatada na coxa esquerda. A definição do time titular ficará para os próximos dias que antecedem o jogo.

O Timão volta a treinar na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, para o segundo dia de atividades antes da partida pela Copa Sul-Americana. Já sem chances de classificação para as oitavas de final em seu grupo, o Corinthians cumpre tabela nas duas rodadas finais desta primeira fase da competição.

