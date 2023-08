Com clima tenso, Flamengo defende a vantagem sob o Grêmio para ir à final da Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 8:00 Compartilhe

Com clima pesado após a eliminação na Copa Libertadores, o Flamengo tem um novo confronto decisivo pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30, recebe o Grêmio no Maracanã, no Rio, após conquistar vantagem de 2 a 0 no primeiro confronto. O vencedor vai decidir o título com quem se der melhor na outra semifinal, entre São Paulo e Corinthians.

Além da vaga na final, os clubes ainda brigam por aumento milionário na premiação. Por estar desde a primeira fase, o Grêmio já garantiu R$ 21,8 milhões. O Flamengo, que entrou na terceira fase, já somou R$ 18,7 milhões. Quem avançar à final, garante mais R$ 30 milhões, prêmio destinado ao vice-campeão. Enquanto o campeão terá mais R$ 70 milhões.

Há duas semanas, em Porto Alegre (RS), o Flamengo venceu por 2 a 0, resultado que fez até mesmo o técnico Renato Gaúcho praticamente jogar a toalha pela classificação. O Flamengo pode perder por até um gol de diferença para avançar no tempo normal. Se perder por dois gols de diferença, ainda terá a chance de decidir a vaga nos pênaltis. Ao time gaúcho resta a improvável vitória por três gols para ir direto à final.

Entretanto, o clima no clube carioca só piorou desde então, o que pode reacender a esperança gaúcha. Na última semana, o Flamengo perdeu para o Olímpia, do Paraguai, por 3 a 1, e foi eliminado nas oitavas da Libertadores. No Brasileirão, ocupa a quarta colocação com 32 pontos, mas não vence há dois jogos. Perdeu para o Cuiabá, por 3 a 0, e empatou com o São Paulo, por 1 a 1, domingo no Maracanã.

No treino de terça-feira, Gerson e Varela ainda se envolveram em uma briga corporal após Gerson dar uma entrada forte numa disputa de bola. Varela reagiu e foi para cima do companheiro, que desviou e acertou um soco no uruguaio, que levou a pior: teve o nariz quebrado. Há pouco mais de uma semana, Pedro já tinha sido agredido pelo preparador físico Pablo Fernández, que acabou demitido. Apesar do discurso de Jorge Sampaoli de ‘proteger minha gente’ ele só voltou a falar com Pedro nesta segunda-feira. São dois fatos que reforçam a tese de que é grande a falta de diálogo nos bastidores, a ponto de alguns tentarem resolver as divergências na violência.

Existe até mesmo uma preocupação se Varela conseguirá jogar, uma vez que ele é titular devido à suspensão de Wesley pelo terceiro cartão amarelo. O uruguaio, porém, deve ir na base do sacrifício, usando uma máscara de proteção. Ele próprio faz questão de jogar, certamente, para mostrar sua disposição de ajudar o time neste outro momento de total instabilidade emocional.

Se ele não jogar, Matheusinho pode reaparecer, embora esteja parado desde março quando sofreu uma lesão na tíbia. Uma outra alternativa seria a improvisação de Fabrício Bruno, com a entrada de Pablo ou Rodrigo Caio no miolo de zaga ao lado de Léo Pereira. Quem é desfalque certo é o zagueiro David Luiz, com desconforto na coxa direita. O volante Erick Pulgar, em fase de transição, ainda não tem retorno certo, mas pode aparecer na lista de relacionados.

Apesar do clima ruim, Sampaoli reforçou que seguirá tentando fazer do Flamengo um protagonista em todos os jogos. “Nós pensamos que cada jogo vai ser uma apresentação de bom futebol. Nós trabalhamos o tempo todo para que o time seja protagonista do jogo e continuarei perseverando para que isso aconteça. Vou sempre dar o melhor de mim para que o time consiga essa possibilidade. O futebol, às vezes, te dá a chance de conseguir e às vezes não.”

O Grêmio vem de uma importante vitória no Brasileirão diante do Fluminense, por 2 a 1, e chegou a 33 pontos, em terceiro lugar, atrás apenas de Botafogo, com 47, e Palmeiras, com 34. O time gaúcho, porém, tem um jogo a menos, a ser disputado diante do Corinthians.

Renato Gaúcho segue com problemas para escalar a defesa. Ele não terá os zagueiros Bruno Uvini, desgastado fisicamente, e Pedro Geromel, em fase final de recuperação de lesão no joelho. Assim, a dupla defensiva deve ser formada por Rodrigo Ely e Bruno Alves.

Os meias Carballo e Cristaldo, que não enfrentaram o Fluminense, retornam e devem ser titulares, embora Pepê e João Pedro Galvão também sejam opções. O meia Luan, que voltou ao Grêmio recentemente, também está relacionado.

Renato Gaúcho mudou o discurso e demonstrou confiança em uma boa apresentação do Grêmio. “Temos que tirar proveito dos pontos fracos e não deixar que sejam explorados os pontos fortes deles. O Flamengo dentro do Maracanã é difícil, mas apesar da vantagem, é uma partida de 90 minutos, vamos jogar. Não temos que pensar em fazer dois gols, temos que pensar em fazer o primeiro gol. Espero que possamos ter uma grande apresentação.”

