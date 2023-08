Com clima renovado, Vasco busca nova vitória diante do Atlético-MG em Maracanã lotado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2023 - 7:00 Compartilhe

Com clima totalmente diferente nas duas últimas semanas, o Vasco fará um clássico nacional com o Atlético-MG neste domingo, às 11h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas vão ter o Maracanã lotado, já que todos os cerca de 60 mil ingressos foram vendidos em menos de 24 horas. Além disso, a partida servirá de comemoração dos 125 anos do clube, que serão completados na segunda-feira.

A escolha do local do jogo, aliás, foi novamente parar na Justiça. O Vasco já cumpriu a punição de jogar sem torcida, mas São Januário continua interditado pelo governo. Com isso, a diretoria pediu autorização para jogar no Maracanã, negada pelos administradores, os rivais Flamengo e Fluminense. Após guerra de liminares, o Vasco conseguiu a liberação.

Apesar de iniciar a rodada na zona de rebaixamento, em 19º e penúltimo lugar com 13 pontos, o clima no Vasco é de confiança. Nos últimos dois jogos, venceu o Grêmio por 1 a 0 e empatou com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, também considerado um bom resultado por ser fora de casa. Os dois gols foram marcados pelo reforço argentino Veggetti, o que também trouxe confiança após decepção com Pedro Raul, que acabou negociado para o futebol do México.

O adversário ainda traz boas lembranças do primeiro turno. Com alta expectativa após retornar à elite, o Vasco superou o Atlético-MG, por 2 a 1, no Mineirão. Depois, diante do Palmeiras, empatou por 2 a 2, apesar de ter aberto 2 a 0 no placar. Após início surpreendente, porém, o Vasco desandou e chegou a ficar dez jogos sem vencer, resultando na saída do técnico Maurício Barbieri.

Além da melhora em campo, a torcida também voltou a se animar, pois o Vasco finalmente terá um camisa 10 após a saída de Nenê, no início da temporada. O clube anunciou e já apresentou o francês Payet, ídolo do Olympique de Marselha e ex-seleção francesa. Ele foi recebido como estrela por mais de cinco mil torcedores no Aeroporto do Galeão. O meia estava sem clube desde julho e passará por recondicionamento físico. Com isso, a expectativa é que esteja à disposição apenas no começo de setembro. Mas será apresentado à torcida que promete uma grande festa nas arquibancadas.

O técnico argentino Ramón Díaz será desfalque, porque foi expulso em Bragança Paulista. O time será comandado por seu auxiliar e filho Emiliano Díaz. O meia Luca Orellano também não joga por suspensão, mas por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Marlon Gomes é uma opção para substituí-lo. Marlon foi titular no último jogo, porque Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino, não pôde atuar. Assim, os dois devem ser titulares, embora Jair também seja opção. Na lateral-direita, há a disputa entre Robson e Pumita Rodriguez.

Ramón Dias elogiou o espírito competitivo do time e garantiu lutar até o final. “O grupo está comprometido a seguir trabalhando. Estamos contentes porque seguimos lutando. O time está comprometido para sair dessa situação. O mais importante é que, em duas partidas, conseguimos quatro pontos. Agora vamos jogar com nossa torcida e esperamos conseguir resultados positivos para seguir crescendo. Vamos seguir lutando até o final.”

Depois de dez jogos sem vencer na temporada, oito no Brasileirão, o Atlético-MG finalmente reagiu e ganhou do São Paulo, por 2 a 0, e o Bahia, por 1 a 0. Com isso, chegou a 27 pontos e buscará a terceira vitória seguida.

O time mineiro também deve atuar sem seu treinador. Luiz Felipe Scolari pegou dois jogos de gancho por reclamar da arbitragem, mas aguarda decisão sobre pedido de efeito suspensivo. Se não tiver condições, o auxiliar Carlos Pracideli o substituirá.

Cristian Pavón é o único desfalque por suspensão, mas Igor Rabello, Hyoran e Matías Zaracho também estão fora por lesão. Sem Pavón a dúvida fica entre Patrick e Pedrinho. O escolhido formará o setor de meio-campo com Battaglia, Otávio e Igor Gomes. Mas Paulinho e Hulk estão confirmados no ataque.

Felipão pediu consistência ao time e projetou crescimento no segundo turno. “Tínhamos 20 decisões, agora são 19. É nisso que temos que focar. Temos que jogar de uma forma consistente, como nos últimos jogos. Se jogarmos assim, há possibilidade de crescer. Queremos alguma coisa a mais. Vamos brigar pelos objetivos que traçamos.”

