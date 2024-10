Com clima favorável, plantio de soja e milho avança no PR, aponta Deral

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2024 - 11:46 Para compartilhar:

São Paulo, 22 – O plantio de soja no Paraná atingiu 62% da área total prevista na última semana, de acordo com levantamento divulgado nesta terça-feira, 22, pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (Seab). O avanço foi de 21 pontos porcentuais em relação à semana anterior, quando o plantio estava em 41%.

A estabilidade climática e as chuvas recentes favoreceram o desenvolvimento, com 33% das lavouras em fase de germinação e 67% em desenvolvimento vegetativo.

Já o milho da 1ª safra chegou a 95% da área plantada, avanço de 4 pontos porcentuais em comparação aos 91% registrados na semana anterior.

A maior parte das lavouras (67%) está em fase de desenvolvimento vegetativo, enquanto 4% encontram-se em germinação e 2% já iniciaram a floração. As precipitações recentes foram essenciais para manter o progresso da cultura.

A colheita do trigo cresceu 17 pontos porcentuais no período, passando de 67% para 84% da área. No entanto, a qualidade foi comprometida nas áreas afetadas por geadas, com grande parte classificada como tipo 2 ou 3. Nas regiões onde apenas a seca foi problema, o peso hectolitro (PH) manteve-se acima de 78.