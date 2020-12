Com clima favorável, plantio da soja atinge 98%; milho tem 6% da área colhida

O plantio de milho 2020/21 no Rio Grande do Sul atinge 92% da área, com 6% da área colhida, segundo a Emater. No caso da soja, o plantio chega a 98% da área projetada. “As chuvas esparsas e de baixos volumes em algumas regiões do Rio Grande do Sul contribuíram para o desenvolvimento dos cultivos e o avanço do plantio”, disse há pouco a empresa.

Da área semeada com milho, 16% em fase em fase de floração; 21% em maturação; 27% em germinação e desenvolvimento vegetativo e 30% em enchimento de grãos. Da soja, 87% em germinação e desenvolvimento vegetativo; 12% em floração e 1% em enchimento de grãos.

Conforme a empresa, o clima também tem sido favorável ao arroz, que tem 85% da área em germinação e desenvolvimento vegetativo; 13% em floração e 2% em enchimento de grãos.

