Com Ciel inspirado, Tombense empata com Operário na estreia da Série B

Na sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tombense empatou com o Operário-PR, por 1 a 1, neste sábado à noite, no estádio Soares Azevedo, em Muriaé (MG), localizada na Zona da Mata de Minas Gerais. O destaque ficou para um atacante de 40 anos: Ciel. Ele marcou o gol do time da casa aos 11 minutos do segundo tempo, quando cobrou um pênalti com uma cavadinha.

Vestindo a camisa 99, o experiente atacante foi o melhor em campo. Teve um gol anulado no primeiro tempo, num impedimento só confirmado após demorada análise do VAR. No começo do segundo tempo, Ciel apanhou um rebote e outra vez balançou as redes, em novo lance anulado por impedimento.

Mas ele parecia predestinado a marcar o gol. Ciel participou do lance do pênalti aos 9 minutos, quando tentou fazer o giro em cima de Thales e a bola tocou na mão do zagueiro. O pênalti só foi confirmado pelo VAR, também com demoradas observações. Na cobrança, Ciel esperou o experiente goleiro Vanderlei, ex-Vasco, cair para o lado direito, para tocar de casquinha, com muita categoria, no centro do gol. É o primeiro gol do Gavião do Carcará na Série B.

Não foi apenas neste jogo que Ciel fez a diferença para o Tombense. Dos 14 gols marcados pelo time mineiro nesta temporada ele marcou nove. Quase anotou outro aos 24 minutos, após bela cabeçada. A bola acertou o travessão, caiu no chão e saiu.

O Operário só mostrou alguma disposição no começo do jogo, quando, inclusive, criou chances de finalização. Mas o Tombense equilibrou as ações do jogo e, no mais, deixou para Ciel resolver. O artilheiro quase ampliou o placar aos 37 minutos, quando chutou de três dedos e viu a bola tirar tinta da trave direta de Vanderlei. Aos 39 minutos, sob aplausos, ele deixou o campo ao ser substituído por Moisés.

Atrás no placar, o técnico Claudinei Oliveira fez todas as trocas e mandou o Operário para frente. No abafo empatou num chute diagonal de Felipe Saraiva, um dos que tinha entrado para dar novo fôlego ao time. Sem Ciel em campo, tudo ficou igual no placar.

O Tombense, vice-campeão brasileiro da Série C em 2021, volta a campo pela segunda rodada diante do Sampaio Corrêa, no próximo domingo (dia 16) às 16h30, em São Luís (MA). O Operário vai buscar a primeira vitória diante da Ponte Preta, também domingo, às 11 horas, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA:

TOMBENSE 1 X 1 OPERÁRIO-PR

TOMBENSE – Rafael Santos; David, Jordan, Roger Carvalho e Manoel; Gustavo Cazonatti, Zé Ricardo (Alison Silva) e Igor Henrique (Jean Lucas); Everton Galdino (Marcelinho), Ciel (Moisés) e Keké (Gabriel Henrique). Técnico: Hemerson Maria.

OPERÁRIO-PR – Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Fabiano; André Lima (Ricardinho), Fernando Neto (Júnior Brandão), Felipe Garcia (Jean Carlo), Reina (Rafael Chorão) e Thomaz (Felipe Saraiva); Paulo Sérgio. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Ciel (pênalti), aos 11, e Felipe Saraiva, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Manoel e Keké (Tombense); Thales (Operário).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Soares Azevedo, em Muriaé (MG).

