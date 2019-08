Com Cícero, Botafogo enfrenta o Inter para se aproximar das primeiras posições

De olho em uma vaga dentro do G6, o Botafogo conta com o retorno de Cícero, suspenso no empate sem gols diante da Chapecoense, para buscar a vitória diante do Internacional, neste sábado, às 21h, no estádio Beira-Rio. O técnico Eduardo Barroca deverá fazer apenas esta substituição na equipe. Gustavo Bochecha ficará como opção no banco de reservas.

“Vamos tramitar entre as três opções que treinei. Com o Diego Souza de meia, entrando com um centroavante. Uma segunda alternativa é a manutenção da equipe que pegou a Chapecoense. Uma terceira seria a entrada do Fernando para ter uma linha de 4 mais consistente, com Marcinho trabalhando um pouco mais à frente. Vou observar isso no treino de hoje”, disse Eduardo Barroca.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com o atacante Rodrigo Pimpão com uma lesão no pé. O jogador passou por uma bateria de exames na última sexta-feira e perderá alguns jogos com a camisa do Botafogo. Eduardo Barroca, no entanto, acredita em um triunfo frente ao Internacional.

“O Internacional é muito forte, tem um elenco muito forte. Só quem está lá dentro pode falar que tipo de motivação eles terão para esse jogo. Algo que não controlamos. Prefiro focar toda a minha energia e atenções naquilo que posso desenvolver no meu grupo, melhorar, dar confiança aos jogadores para fazermos boa partida”, concluiu.

O Botafogo está atualmente na nona posição, com 23 pontos, contra 27 do Atlético Mineiro, primeiro time dentro do G6.