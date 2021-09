Com chuva no final, Hamilton conquista 100ª vitória na F1

SÃO PAULO, 26 SET (ANSA) – Em uma corrida caótica, com chuva nas últimas voltas, Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio da Rússia neste domingo (26). Com isso, o britânico conquistou a vitória de número 100 na carreira, um recorde absoluto para a categoria.

Michael Schumacher, o segundo colocado, tem 91 vitórias.

Max Verstappen, da Red Bull, saiu da última para a segunda posição. Carlos Sainz, da Ferrari, fechou o pódio. O outro piloto ferrarista, Charles Leclerc, ficou na 15ª colocação porque também não trocou os pneus para os de chuva rapidamente.

A corrida começou bastante disputada, com o pole position Lando Norris, da McLaren, perdendo a primeira posição para Sainz.

Hamilton, por sua vez, caiu para a sétima posição. Como não conseguia avançar na pista, a estratégia dos boxes foi fazer o britânica parar apenas uma vez – a mesma adotada por Norris.

No entanto, na volta 47 das 53 previstas, a chuva começou a cair e os pilotos começaram a escapar da pista. Parte do grid foi para os boxes, embaralhando completamente a disputa. Na volta 51, a Mercedes chamou Hamilton que, mesmo dizendo que parte das pista estava seca, foi para os boxes.

Norris, por sua vez, teimou com a equipe e não entrou. Na penúltima volta, a chuva aumentou consideravelmente e o piloto da McLaren não conseguia mais controlar o carro. Com isso, Hamilton tomou a ponta e Norris foi para os boxes.

Assim, Verstappen – que terminou mais de 50 segundos atrás do britânico – foi para a segunda posição e Sainz fechou na terceira posição.

Com o resultado, Hamilton retomou a ponta do campeonato de pilotos, com 246.5 pontos, seguido por Verstappen, que ficou com 243.5. (ANSA).

Veja também